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21 Nisan 2017
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Rusya'dan Türkiye açıklaması


Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye, Rusya'dan alınan buğdaya getirdiği vergiyi kaldırmadan, Türkiye'ye uygulanan hiçbir yaptırımı iptal etmeyeceklerini söyledi.




Rusya'dan Türkiye açıklaması

Rus haber ajansı Sputnik'in haberine göre  Dvorkoviç, "Buğday için getirilen sınırlamalar kaldırılmadan bizim tarafımızdan hiçbir adım atılmayacak. Buğday yasağı kaldırılmadan bizim herhangi bir şeyi (yaptırım) iptal etme ihtimalimiz yok" dedi.

Dvorkoviç, "Eğer buğdaya yönelik yasaklar kalkarsa üzerinde anlaşmaya hazır olduğumuz birkaç eylem var" diye ekledi.

Türkiye, buğday ve bir dizi ürünün vergisiz ithal edildiği ülkelerin yer aldığı listeden Rusya'yı 15 Mart'ta çıkarmıştı.

Kommersant gazetesi, bunun 'fiili bir yasak' olduğunu yazmıştı.

Kommersant'ın bazı kaynaklarıysa, Türkiye'nin bu adımı, Rusya'nın Türkiye'den alınan domatese yönelik yasağı kaldırmamış olması yüzünden atmış olabileceğini söylemişti.

Rusya ile yaşanan sorunların çözümü için son günlerde yoğun görüşmeler yapılıyor. Türkiye'nin Rusya'ya yaptığı önemli ihracat ürünlerinden domates dahil 13 ürünün bu ülkeye girişine izin verilmiyor.

Hürriyet






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