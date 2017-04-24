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24 Nisan 2017
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Skandal teklife soruşturma başlatıldı


Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesi gerektiği yönünde sözler söyleyen Philippe Moreau Defarges hakkında soruşturma başlattı.




Skandal teklife soruşturma başlatıldı

Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir televizyon kanalındaki "Geriye Erdoğan'a suikast kalıyor" yorumu için özür diledi. Ankara Cumhuriyet Başsacılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesi gerektiği yönünde sözler söyleyen Philippe Moreau Defarges hakkında soruşturma başlattı.

Defarges, "22 Nisan Cumartesi, 'Dünyada 7 Gün' yayını çerçevesinde (BFM Business), Türkiye'deki duruma ilişkin görüşlerimi ifade etmek için tartışmaya davet edildim. Bazı ifadelerim uygunsuz oldu ve yanlış anlaşıldı. Derin üzüntümü ifade etmek istiyorum ve kırmış olabileceğim kişi ve gruplardan içtenlikle özür diliyorum. Sözlerim hiçbir şekilde IFRI'yi bağlamamaktadır ve tamamıyla kişiseldir" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında çıkan haberler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekili Av.Dr.Hüseyin Aydın tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine Philippe Moreau Defarges hakkında Fransız artı 33 kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle cumhurbaşkanına suikasta azmettirme suçundan soruşturma başlatıldı.






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