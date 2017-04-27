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27 Nisan 2017
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Rus savaş gemisi kargo gemisiyle çarpıştı


İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişi açıklarında Rus savaş gemisiyle canlı hayvan taşıyan bir yük gemisi çarpıştı. Mürettebatın kurtarılması için olay yerine Kıyı Emniyetine ait tahlisiye botları ve römorkörler intikal etti.




Rus savaş gemisi kargo gemisiyle çarpıştıKilyos'da Karadeniz açıklarında  Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor. 45 Rus askerinin Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı belirtildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Rus gemisinden 78 personelin tahliye edildi.

YÜK GEMİSİ BATTI, SAVAŞ GEMİSİ YAN YATTI

Çarpışma sonrası yük gemisinin battığı, savaş gemisinin yan yattığı iddia ediliyor. 





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