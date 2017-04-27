Rus savaş gemisi kargo gemisiyle çarpıştı

Kilyos'da Karadeniz açıklarında Rus savaşa gemisi ile canlı hayvan yüklü kargo gemisinin çarpıştığı bildiriliyor. 45 Rus askerinin Türk kıyı emniyeti tarafından kurtarıldığı belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Filosu'na ait Liman isimli araştırma gemisi İstanbul Boğazı'nın 40 kilometre kuzeybatısında hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen Aşot-7 isimli bir başka gemiyle çarpıştı. Liman gemisinin mürettebatından kimsenin ölmediği ya da yaralanmadığı belirtildi.Reuters'ın haberine göre Rus gemisinden 78 personelin tahliye edildi.Çarpışma sonrası yük gemisinin battığı, savaş gemisinin yan yattığı iddia ediliyor.