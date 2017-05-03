'Bölgenin kaderini değiştirecek' adımlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya yolculuğu sırasında uçağı Türk Hava Sahası'ndan çıkana kadar Türk F-16'ları da eşlik etti. Soçi'de buluşan Erdoğan ve Putin görüşme öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Devlet Başkanlığı Rezidansı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü. Erdoğan, çalışma yemeği ve heyetler arası görüşmeye katılacak Erdoğan daha sonra mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin Soçi'deki Devlet Başkanlığı konutunda bir araya geldi.



PUTİN: TÜRKİYEDEKİ HALK OYLAMASINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM



Putin ise karşılama konuşmasında şunları kaydetti: Davetimizi kırmayıp Soçi'ye geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlişkilerimiz tam olarak anlaştığımız şekilde devam ediyor. Çalışma ortamında bir araya geldiğimiz bu görüşmede ikili konular ve Suriye başta olmak üzere güncel konuları görüşmek üzere imkan yakalamaktan memnunum. Sizinle görüşme trafiğimiz, Türk-Rus ilişkilerin tam normalleşme süresini tamamladıktan sonra çok özel bir karaktere sahip olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Rusyaya hoşgeldiniz sayın cumhurbaşkanı... Türkiye'deki halk oymalasından dolayı size tebrik ediyorum. Türkiye'deki iç siyasi durumun daha ileri gitmesi Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesine olumlu etki oluşturacak. Çünkü sizinle beraber alacağımız kararların büyük bölümü stratejik öneme sahip olduğundan meclislerimizcede onaylanması gerekiyor."



ERDOĞAN: ATACAĞIMIZ ADIM BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK



Erdoğan ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Özellikle değerli dostumuzun bu davetine Karadeniz'in bir yanından bir yanına gelmek suretiyle bu buluşmayı sağladığınız için çok teşekkür ediyorum" diyerek Putin'e teşekkür etti. Rusya ile Türkiye arasındaki gerek ikili ilişkileri gerekse bölgesel sorunları etraflıca ele alma imkanı bulacaklarını belirten Erdoğan, "Üzerimizde önemli sorumlulukların olduğu bir dönemi yaşıyoruz. İnanıyorum ki Rusya ve Türkiye'nin burada atacağı adım, bölgenin kaderini değiştirecektir" dedi.



Daha sonra Erdoğan ve Putin ile ikili görüşmeye geçti.