Eski vekil FETÖ'den gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 24. Dönem Mersin Milletvekili Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca yapılan kalkışma teşebbüsü ile anayasal düzeni değiştirmek ve bu terör örgütüne üyelik suçlarından, örgüte yönelik yapılan soruşturma kapsamında, bugün sabah 24. Dönem AK Parti Mersin Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Tevfik Uzun gözaltına alındı. Uzun hakkındaki arama ve el koyma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Hürriyet

