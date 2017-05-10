'Kabul edilemez'

ABD'nin YPG'ye ağır silah yardımına hükümetten ilk açıklama Başbakan Yardımcısı Nuretttin Canikli'den geldi. A Haber’e konuşan Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli şunları söyledi: “ABD'nin kendilerinin de terör örgütü olarak kabul ettiği gruba YPG üzerinden silah vermesi gerçeği değiştirmez, bunun kabul edilmesi mümkün değil. ABD, YPG üzerinden terör örgütü PKK'ya her türlü desteği veriyor. Türkiye devletinin geleceğini tehdit edecek şekilde terör örgütlerinin orada mevcudiyetini biz kabul edemeyiz. Umut ediyoruz ki ABD yönetimi bu yanlışa dur diyecektir, bundan vazgeçecektir, böyle bir politika kimseye fayda sağlamaz, terör örgütleriyle aynı çuvala girilmez. Gerekli tüm diplomatik girişimleri yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Temennimiz yeni ABD yönetimi tarafından bu yanlış durdurulur ve dostluğun gereği ne ise o yapılır. DEAŞ'la mücadele için kara harekatı ancak YPG ile başarılı olabilir söyleminin gerçekle ilgisi yoktur, umarım bu yanlıştan dönülür.”



PENTAGON AÇIKLAMIŞTI



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump’ın PKK’nın Suriye uzantısı PYD’ye silah verilmesi talimatını onayladığını açıklamıştı. Beyaz Saray, “Güvenlik riskleri konusunda Türkiye’ye güvence veriyoruz” demişti. Kararın, ABD’de üst düzey temaslarda bulunan Türk heyetinin ziyaretinin ardından verilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 Mayıs’ta yapacağı ABD ziyareti öncesine denk gelmesi ise dikkat çekmişti.

Hürriyet

