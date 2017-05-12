'Bu ziyaret kırılma noktası olabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda Amerika hala bir geçiş sürecini yapıyor. Bu geçiş sürecini yaşaması sebebiyle de bizim burada çok daha dikkatli, çok daha hassas olmamız gerekir. Bizim bütün temennimiz, şu anda ABD'den, daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar YPG'ye verilen silah destekleri. Bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunların bütün belgeleri elde, bunu kendileri de kabul ediyor. Bu tabii bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, stratejik mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabii bunların olmasını arzu etmeyiz, bunları ifade edeceğiz, bunları görüşeceğiz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yaptı. Erdoğan özetle şunları söyledi: ""Modern İpek Yolu girişimine Türkiye olarak çok güçlü bir destek veriyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Havalimanı bu projenin halkalarıdır. Türkiye'nin gerçek bir kavşak noktası olduğu bu vesile ile bir kez daha tescil edilecektir. Yapacağım görüşmelerde bu hususların altını çizeceğim."



TRUMP GÖRÜŞMESİNİN GÜNDEM MADDELERİ



"Çin'den sonra ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'a geçeceğiz. Önemli konuları, gerek ikili ilişkiler, gerekse bölgesel gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, başta DEAŞ olmak üzere, terörle mücadele, Suriye, Irak, mülteci konularında görüş alışverişinde bulunacağız. FETÖ gündemimizde en üst sırada yer alacaktır."



'VİRGÜL DEĞİL NOKTA OLACAK'



(ABD'nin YGP'ye silah yardımı) Öncelikle tabi bildiğiniz gibi öncü bir ekibi ABD’ye göndermiştik. Bu sorunuzdaki içerikle ilgili ön görüşmeyi yaptılar ve heyetimiz döndü. Şimdi de biz en üst düzeyde Trump ile görüşmeleri yapalım istiyoruz ki bizim yapacağımız görüşme virgül mesafesinde değil nokta mesafesinde olacaktır. Demiştim ki şu ana kadar yazılı görsel medyada yer alan bütün ifadeleri yaklaşımları çok da önemsemiyorum demiştim. Niye derseniz, çünkü Amerika hala bir geçiş sürecini yaşıyor. Bizim çok daha dikkatli olmamız gerekir. Ama bizim bütün temennimiz ABD’den daha önceden gelen bazı işlemler var. İşte bunlar, YPG’ye verilen silah destekleri, ki bunlar ağır silahlar, sıradan silahlar değil. Bunu kendileri de kabul ediyor nitekim. Bu tabi bizim ABD ile olan stratejik ilişkilerimize, mutabakatımıza ters düşen gelişmeler. Biz tabi bunların olmasını asla arzu etmeyiz. Bunları ifade edeceğiz, görüşeceğiz.



Hep söyledim, yine söylüyorum. Bir terör örgütü hedefe konularak, onu bir başka terör örgütüyle yok etme politikası ideal bir siyaset anlayışı değildir. Biz ne diyoruz? Bölgede DEAŞ ile mücadele mi? Bu mücadeleyi en üst düzeyde veren biziz. Türkiye’den başka DEAŞ ile bu denli mücadele veren var mı? Yok. Hepsi işin lafını yapıyor, Türkiye olarak içerde ve dışarda icraatını yaptık. Bu DEAŞ olabilir, PKK olabilir, PYD, YPG olabilir. Tüm terör örgütleriyle hepsiyle…



'BİR GECE ANSIZIN GİREBİLİRİZ'



Bu mücadeleyi amansız bir şekilde verdik, veriyoruz. Şu anda bizim Mehmedimiz, polisimiz, güvenlik korucularımız Gabar’da Tendürek Dağları’nda Cudi’de bütün buralarda ölümüne mücadele veriyorlar. Hani hep diyorduk ya, inlerine gireceğiz… Şu anda bu yavrularımız inlerine girdi, bütün o dağların mağaraların altından nelerin çıktığını görüyoruz. Bütün oralar depo halinde. Ama onlar kar kış demediler çıktılar. Bakın şimdi buldozerlerle yollar açıyorlar, buralara çıkıyorlar ki ulaşalım diye. Başta bakanımız olmak üzere bütün generaller dahil olmak üzere hepsi bu işin mücadelesini kararlı şekilde vermeye devam ediyorlar. Kandil’de de devam edeceğiz, Suriye’nin neresinde olursa olsun oralarda da vereceğiz. Durmak yok. Şimdi malum Irak’ta bir operasyonumuz oldu, Telafer ve Sincar bu bölgelerde. Ama dedik ki, aynısını bir gece ansızın nerede ne görürsek oraya da gelebiliriz, gidebiliriz. Bunu yapmazsak bize tehdit devam edecekti. Bu bölgede ne Amerika’ya ne Rusya’ya tehdit var. Tehdit bize, tehdit bize olduğuna göre başkalarına ne?

RUSYA'YA YAKIŞTIRAMIYORUZ'



Bir iyilik yapacaklarsa, biz NATO’da Amerika ile beraberiz. NATO’da ittifak halinde olduğumuz güçlü bir ülke, herhalde güçlü ortağıyla adımları bizimle atmalı. Asla biz terör örgütünü Amerika’nın yanına yakıştıramıyoruz. Aynı şeyi Putin’e de söylediğim için, Rusya’ya da yakıştıramıyoruz. Şu ana kadar gelen bütün bilgileri adeta, dedikodu mesabesinde görmek istiyorum. Bunun altını biraz özenle çiziyorum, öyle görmek istiyorum. Bu ziyaretin de kırılma noktası olacağını düşünüyorum.

