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15 Mayıs 2017
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'Almanya, İncirlik'ten çekilebilir'


Alman haber ajansı dpa, Türkiye'nin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillere izin vermediğini duyurdu.




'Almanya, İncirlik'ten çekilebilir'

Dpa, habere kaynak olarak Alman Meclisi'ndeki  Federal Savunma Komisyonu'nda bulunan vekilleri gösterdi. Türkiye'nin ziyarete neden izin verilmediği ise belirtilmedi. Alman Spiegel Online sitesi, Alman ordusunun İncirlik'ten çekilmeyi planladığını yazdı. Haberde, Türkiye'nin Alman vekillere izin vermemesi üzerine Alman makamlarının ilk kez somut bir şekilde Türkiye'den çekilmeyi planladıkları öne sürüldü. Almanya'nın önümüzdeki iki hafta İncirlik yerine alternatif olabilecek askeri üsleri inceleyeceği ifade edildi. Almanya'nın İncirlik yerine düşündüğü alternatifler arasında Ürdün, Kuveyt ve Kıbrıs yer aldığı iddia ediliyor.

Türkiye, 2 Haziran 2016'da Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak nitelemişti, Türkiye bunun karşılığında Alman vekillerinin İncirlik'teki askerleri ziyaret etmesine izin vermemişti. Almanya'nın İncirlik Üssü'nde yaklaşık 250 askeri bulunuyor.

Kısa süre önce Federal Meclis Savunma Komsiyonu Başkanı Wolfgang Hellmich ve beraberindeki komisyon üyelerinden oluşan heyete İncirlik ziyareti  için Türkiye tarafından hâlâ gerekli seyahat izninin verilmediği açıklanmıştı. 

Hürriyet






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