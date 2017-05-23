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23 Mayıs 2017
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Alman basınından Avusturya iddiası


Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, Türkiye, Avusturya'nın bütün önemli NATO işbirliği programlarından çıkartılmasını talep ediyor.




Alman basınından Avusturya iddiası

Türkiye'nin Avusturya ile yaşadığı gerginlik nedeniyle bir süredir Avusturya'nın dahil olduğu ortak eğitim programlarını bloke ettiği iddiaları yetkililer tarafından doğrulanmıştı.

Alman basını ise Türkiye'nin Avusturya'yı önemli ortak eğitim programlarının hepsinden çıkarmak istediğini yazdı. Bu şekilde Avusturya'nın NATO üyesi ülkeleriyle ortak askeri eğitim yapmasının engellenmek istendiği beliritliyor. Türkiye, NATO üyesi olmayan Avusturya'nın eğitim programına katılmasını bloke ediyordu.

NATO üyesi olmayan ancak üye ülkelerle partnerlik yapan Avusturya, önce Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin durdurulmasını istemiş, ardından iktidar üyelerinin ülkede referandum toplantıları düzenlemesine karşı çıkmıştı. İki ülke arasındaki diplomatik kriz, Türkiye’nin NATO partneri Avusturya’yla ortak çalışmayı durdurduğunu açıklamasıyla tırmanmıştı.

Hürriyet






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