Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli uyarı

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:



Birileri kabul etmeyebilir, ama ben sosyal hayatın da bir matematiğinin olduğuna inananlardanım. İki kere iki dörttür. Evet, AK Parti demokrattır. Bunun için milli iradeyi sandığı, milletin tercihlerini en üstte tutmuştur. AK Parti cumhuriyetçidir, bunun için bir kişiye, zümreye, PKK gibi eli kanlı, FETÖ gibi milletimizin değerlerini istismar eden örgütlere değil, sadece cumhura dayanmış, millete teslim olmuştur. AK Parti millidir, yerlidir. Bunun için attığı adımlarda yaptığı icraatlarda, şu veya bu gücün, ülkenin değil sadece milletin ne dediğine halkın ne istediğine bakmıştır. AK Parti kucaklayıcıdır. Ülkemizin bütünlüğüne husumet göstermeyen herkes, kökenine, meşrebine, kılığına ve diğer tüm farklılıklarına bakmaksızın kendisinin doğal bir parçası olarak görmüştür. Hedefimiz 80 milyon vatandaşımızın gönlünü kazanmaktır diyorum. AK Parti tüm mazlumların hamisidir. Dünyanın neresinde gözü yaşlı, gönlü kırık, eziyet çeken mazlum varsa hepsine el uzattık.



Bakın şurası çok önemli. Türkiye geçtiğimiz yıl yaptığı 6,5 milyar dolarlık insani kalkınma yardımıyla tüm dünyaya örnek olmuş bir ülkedir, başkası yok. Suriye ve Irak’tan ülkemize gelen üç milyon kardeşimiz için yaptıklarımızla, bu konuda kıllarını kıpırdatmayan ülkelere biz insanlık dersi verdik. Türkiye aynı Türkiye. İmkanlar aynı imkanlar olduğu halde, kişi başına düşen milli gelirimizin 3500 dolardan 11 bin dolara çıkmış olması bunun en büyük ispatıdır.



AK Parti elbette muhafazakardır. Milletimizin tarihine kültürüne değerlerine saldırılmasına, düşmanlık edilmesine karşı çıkmış, bu değerlere sımsıkı sahip çıkmıştır.



“AK PARTİ AÇIK SÖYLEMEK LAZIM DEVRİMCİ BİR PARTİDİR”



Bununla birlikte AK Parti açık söylemek lazım devrimci bir partidir. Batı ne diyordu? AK Parti bir sessiz devrim gerçekleştirmiştir. Türkiye, cumhuriyet döneminde en ileri en etkili değişimleri AK Parti hükümetleri döneminde yaşamıştır.



Devrimciyiz diye konuşanlara sesleniyorum. Hangi adımları attınız söyleyin bakalım. AK Parti’nin attığı adımları AK Parti’den önce hanginiz attınız? Siyasi partilere yaşam hakkı vermediniz. Bizi bile kapatmaya yeltendiniz. Hatta partinizin başındaki zat çıktı dedi ki “Ankara’da da savcılar varmış” diye onlara sığındı. Niye? Çünkü AK Parti’nin varlığı onları ciddi manada ürkütüyordu.



“HÜNGÜR HÜNGÜR KIZLARIMIZI SOKAKLARDA SÜRÜYENLER SİZ OLMADINIZ MI?”



Yahu bu ülkede kılık kıyafet noktasında, bizim yavrularımızı üniversite kapılarından kovanlar siz olmadınız mı? Hüngür hüngür kızlarımızı sokaklarda sürüyenler siz olmadınız mı? Devletin içinde kadınlarımızı başı açık, örtülü olarak sınıf sınıf ayrımlara tutan siz olmadınız mı? Nerede eğitim, inanç, fikir düşünce özgürlüğü?



“ALÇAK FETÖ’YE, ARKASINDAKİ KAHPE İZ SÜRÜCÜLERİNE BU ÜLKE TESLİM EDİLMEDİ”



Alçak FETÖ’ye, arkasındaki kahpe iz sürücülerine bu ülke teslim edilmedi. Şimdi duruşmalar başladı, Ankara, İstanbul… Ve bu duruşmalarla birlikte bizler tabi bütün şehitlerimizin ailelerine, gazilerimizin ailelerine inşallah bu mahkeme kararlarıyla bir defa hakların iade-i itibarın sağlanmasını temin edeceğiz. Dünyada bu ülkeleri korumaya çalışan ülkelere, bu yargı kararlarını önlerine koyacağız.



“ŞİMDİ DE DÜNYAYA SESLENİYORUM BURADAN”



Şimdi de dünyaya sesleniyorum buradan. Diyorum ki, eğer sizler iade-i itibara yardımcı olmazsanız, bilesiniz ki yarın bir gün sizlerin de bizim elimize düşenleriniz olduğu zaman istediğinizde bunları bizden alamayacaksınız.



Terörle mücadele edeceksek, bizler sizden bizim ülkemize ait, ki bunları vatandaşlıktan çıkaracağız, bunları da süratle iade etmenizi istiyoruz. Ettiniz ettiniz, etmediğiniz takdirde “men dakka dukka” biz de bunları yaparız.



MKYK’mıza bakınız. Henüz 20’li yaşların başındaki iki kızımız yer aldı. Bunun yanında 40 ve altı yaş grubundan 16 arkadaşımız bulunuyor. Yaş ortalaması 47 civarında. MKYK’mıza karşın, meclis grubumuzun yaş ortalaması 52. Bu manzara AK Parti’nin niçin her seçimden galip çıkabildiğini gayet güzel ifade ediyor. Her seçimde, fırsatta, bu yenilenmeyi sürdürerek inşallah milletimize hizmet yolunda daha çok çalışacağız.

Siyasette ciddi bir rakibimiz olmadığı için, hizmetler projeler konusunda bir anlamda kendimizle yarışıyoruz. Başarı çıtasını daha yukarı taşıyoruz, taşımak mecburiyetindeyiz. Artık devran değişti. 2002’de yüzde 34 oyla Meclis’te neredeyse üçte ikisini oluşturuyorduk. 7 Haziran’da yüzde 41 ile iktidar çoğunluğunu yakalayamadık. 16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğiyle başarı çıtası artık yüzde 50+1. Buraya yükseldi.



Bu yıl sonuna kadar, il, ilçe, belde teşkilatlarımız kesinlikle tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz. Ortada bir metal yorgunluğu var. Onun için de çok daha dinamik, çok daha gayretkeş ekiplerle inşallah 2019’a hazırlanmamız gerekiyor.

Hürriyet

