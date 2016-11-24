Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası ayrıca yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirdi. Söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1.5 milyar doları ilave likidite sağlanmış olacak.Merkez’in üçüncü adımı da ihracat kredilerine de vade uzatma ve geri ödemeleri Türk Lirası ile yapma imkanı getirdi. İhracat kredilerine ilişkin alınan karar şöyle;31 Aralık 2016 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri için;•Azami 31 Mart 2017 tarihine kadar vade uzatılabilmesine,•Vade uzatımı imkânının kullanılmayıp kredinin vadesinde ödenmesi halinde, kredi geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine ve bu işlemlerde geri ödeme tarihindeki Bankamız döviz alış kurunun kullanılmasınaolanak tanınmasına karar verilmiştir.Merkez Bankası, bu yılın mart ayından bu yana gerçekleştirdiği 7 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, faiz koridorunun üst bandını 250 baz puan indirerek yüzde 10.75’ten 8.25’e çekmişti.