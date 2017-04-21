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21 Nisan 2017
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"Bedava" Internet: Dumandan Kafes!


En büyük dijital tuzak kurulmak üzere!




Konuyla ilgili arşivimizdeki iyibilgi özel haberi için buraya  tıklayabilirsiniz.

Facebook'un uzun dönem planı olan "topluluk kurma"nın en önemli parçası tüm Dünya'yı internet ile bağlamak. Router'lardan dron uçaklara kadar her şeyi üreterek sözünü tutan marka, listesine yeni bir cihaz daha ekliyor.

Facebook, Tether-tenna adını verdiği ufak bir helikopter dron geliştiriyor. Bu dron, doğal afet veya felaketler yüzünden altyapının zarar gördüğü ve bozulduğu yerlere internet sağlamak için tasarlandı.

Zarar görmüş de olsa alt yapının bazı unsurlarını kullanarak internete bağlanan dron, internet sağlanması gereken yerin 30-60 metre üzerinde uçarak yapay bir wi-fi kulesi görevi görecek. Facebook'un "anlık-altyapı" adını verdiği yöntem sayesinde internet bağlantısı hızla geri kazanılabilecek.

Facebook'tan Yael Maguire yazdığı blog gönderisinde şunları söyledi: "Teknolojinin geliştirilmesi tamamlandığında, acil internet bağlantısı gereken yerlere aylarca kesintisiz bağlantı sunabileceğiz. Bu sayede altyapı tamir olana kadar insanlar internetten kopuk şekilde beklemek zorunda kalmayacaklar."

Facebook, Tether-tenna'nın uzun süre otomatik olarak çalışmasını amaçlıyor. Helikopter erken bir sürümünde olsa da, bağlantı teknolojisi oldukça sağlıklı şekilde gelişiyor.

Bir kaç yıl önce "Facebook internet sağlayan dron yapıyor" deseniz inanmazdık. Ancak görünüşe bakılırsa Facebook "Dünya'yı bir birine bağlamak" konusunda oldukça ciddi.

CHIP






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