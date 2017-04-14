S-400'de nihai aşamaya gelindi

Bakan Işık, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Işık'da Şam'ın İdlib'de kimyasal silah kullandığı iddiası hatırlatılarak, "Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma füzesi alma konusunda nihai bir aşamaya gelmesi Türkiye'nin uluslararası imajı konusunda olumsuz bir mesaj bırakmıyor mu?" sorusu yöneltildi.

Işık soruyu şu şekilde yanıtladı:



"Hayır olmaz. Şu noktada olmaz. Türkiye'nin Rusya ile S-400 görüşmesi uzun zamandır sürüyor. Bu görüşmeler devam ederken herhalde kimse Esed'in kimyasal silah kullanacağını öngöremez ve ABD'nin de buna böyle bir cevap vereceğini öngörmek öyle kolay değildir ama Türkiye'nin bir hava ve füze sistemine ihtiyacı olduğu çok açık. Bunun teminiyle ilgili de uzun süredir devam eden görüşmeler var. Bu görüşmelerin artık nihai noktaya gelmiş olmasının bugünkü konjonktürle örtüşmesi tamamen bir tesadüf. Bu noktada nihai değerlendirme aşamasındayız ve nihai değerlendirme aşamasından sonra nihai karar verilmiş olacak. Türkiye'nin önceliği NATO üyesi ülkelerin füze savunma sistemi noktasındaki imkanlarından faydalanmaktır ancak bu konuda ne teknoloji paylaşımı ne rekabetçi fiyat ne de belli noktalarda ortak üretim gibi pozitif noktaları göremeyince ihtiyacımızı gidermek için alternatif arayışlar içerisinde olmak durumundayız. Şu ana kadar Rusya'nın S-400 konusundaki yaklaşımı da olumlu olunca iş nihai aşamaya geldi."