SIR.. TÜRKLER!

Sır.. Türkler! Rabbimizden gelen ‘bir’ zamanlama ile yazıldı! Hepimize ‘bir’ işaret olarak! Dünyada! Artık iyice kirlenmiş bu dünyada! Hiç kimse birbirini anlamazken... Yazıldı!



Zulmün bitirilip! Mazlumların kurtarılması için... Kalbin! ‘Oku’masına ihtiyaç var... Akıl! Belki de! Zaptedildi! Bizi kurtaracak olanlar... Sır.. Türkler! Kalbimizin içindeler!



Uyanmayı bekliyorlar... Ey yiğitler!



'Türk'ler... Rabbimizin lütfutyla! Hiçbir 'şey'den korkmazlar... 15 Temmuz'da gösterdik bunu! Kendi tarihimizden gelen korkusuzluğumuzu! Korkmayız 'biz'! 'İman' biz-im genlerimizdedir... 'Fıtrat'ımıza yazılıdır... Alın yazımızdır... Ey!



‘Oku’yun! Uyandırın onları! Bekliyorlar sizi! Harfler... Kelimeler! Sır.. Türkler! Dünyayı kurtaracak olanlar...



Kitaptan seçmeler:



Savaşmaya hazırız ‘biz’! Sır.. Türkler! Ey! Yaşanan acılar artık... Tahammül sınırını aşmıştır! Beklersek... Belli ki sıra bize gelecektir... Bugüne kadar ‘biz’! Dua Silahlarımızı Kuşandık... Şimdi anlaşılıyor ki! Sıra! ‘Demir’lenmeye geldi!



Rabbim güç ver ‘biz’e! ‘Demir’lenelim... Meleklerini gönder... Melekelerimiz senindir... Zulmü bitirelim... Zulmü bitirebilmek için... Şehit olalım... Ruhumuz ‘bir’ teselli bulsun... Senin huzuruna! Vicdan azabıyla gelmeyelim... Rabbim... Rabbim... Ne olur sana bakacak ‘bir’ yüzümüz olsun...



Nerede ‘bir’ Türk varsa! Orada! ‘Zülkarneyn Seddi’nin... ‘Bir’ yapı taşı mevcuttur... ‘Demir’i! O Türk! Sahici Türk! Sır.. Türk! Bunu bilsin ya da bilmesin... Bu böyledir! Zamanımızı bekliyoruz...



Ey Müslümanlar! Mazlumlar... Hazırlanın... Sizi sessiz bırakan... Yöneticilerinizi devirin... Alaşağı edin... ‘Ruh Birliği’mizi sağlayın... Kuşanın Dua Silahlarınızı! Yakında! Çok yakında! Ateşleyeceğiz hepsini! Ey Sır.. Türkler! ‘Zülkarneyn Seddi’ sizlersiniz... Bu ümmetin... Hazır olun! Yakındır ‘Fetih’!



Şeytan! ‘Türk’lerden korkar... İster ki! ‘Türk’ler... Bir araya gelmesinler... Geleceklerdir! Sır.. Türkler... Bugüne kadar... Gizlenenler... ‘Sır’ olanlar! Ne zaman ki! Zulüm... Dayanılmaz bir hal alacaktır... O zaman... ‘Sır.. Türkler’! Uyanacaklardır... Kalbin içinde...



Ey kâfirler topluluğu! İnisiyeler... Seçilmişler! Sonunuz yaklaşmaktadır... Şirk-etlerinizi batıracağız... İsraf bitecek... Hepimiz en azla yetineceğiz... Ama demirleneceğiz... Topraklanacağız... Güçleneceğiz! Bedenimizi ‘temiz’ tutacağız... Gözlerimizi! Bakışımızı da temizleyeceğiz... Gökyüzüne, kırlara, dağlara o berrak sulara bakacağız... Hazırlanıyoruz... ‘Ekran’ları kapattık! ‘Enerji’mizi paylaşmıyoruz şeytanla! Güç topluyoruz... İbadetlerimizi aksatmıyoruz... Abdestsiz gezmiyoruz... Her an zikrediyoruz... Ey Kalbim Kur’an! Hazırız ‘biz’! ‘Bir’ işaret bekliyoruz...



Ey Sır.. Türkler! Ruhunuzla sırlanmazsanız... Sırlanamazsanız... ‘Türk’ olarak kalabilirsiniz de! ‘Ruh’unuzu ‘İslâm’a açamazsınız... Boş bir gövdenin hiç kimseye bir faydası yoktur... Budur! Hakikat! ‘Ruh’suz Türk... Gerçeklik kazanamaz... Savaşamaz!



Rabbim yardım et! ‘Sır.. Türkler’! Son ‘bir’ seddirler... Şeytanın ordularına karşı! O Seddi geçmemelidir şeytan! Geçerse! Durdurulamaz...



İnsan önce! En önce! Kendi aklını! Kalbini! Ruhuyla ‘bir’lemelidir... Sırlanmalıdır... Evet! Hayati ‘bir’ sır olarak... Sonra da! Gövdesiyle ‘bir’lenmelidir... ‘Sır.. Türkler’ olarak... Başka bir kurtuluşumuz yoktur... Ruhumuz İslâm! Gövdemiz Türk’tür...



Hazırız ‘biz’! ‘Toprak’ adamlar... Melekeleri açık Türkler... Savaşın her türlüsüne! Yeter ki! Sanal olmasın... Gövdemiz Türk! Ruhumuz ‘İslâm’ olsun...



‘Biz’! Bozkırdan gelenler... Dünyanın her yerindeyiz ve ellerimizde iyilik kılıçlarımız... Zırhımız... Dualarınız... Bekliyoruz... Ne zaman ki! ‘Bir’ komut gelecek... Kıyam ediyoruz... Ağaçlarla! Kuşlarla! Ormanlarla! Dağlarla! Ceylanlarla! Ey! Hep birlikte! ‘İnsan’ın tabiatıyla! O an işte! Kraliçe ve şürekasından... O masum çocukların kanlarını geri alacağız... Hesabını soracağız...



Vahşiler... Sömürge valileri! Şirk-et CEO’ları! Alacakaranlıkta yapılan... Ahlaksız eğlencelerin düşkünleşmiş meczupları! Birden... Birdenbire işte! Tam o kösnül anların içindeyken siz! Histerik kahkahalarınızı atarken... Karşınızda! ‘Biz’i göreceksiniz... ‘Kurt’lar! Ey! Dişlerimiz... Öylesine keskin ki! Kılıç gibi! Ey! Artık zamanıdır belki de! Ey Sır.. Türkler! Çekin kılıçlarınızı! Hedefimiz... ‘Seçkinler’! Cennet’e geri dönüyoruz yeniden...



Türkler... Mekanikleşemez... Topraktan kopamazlar... Topraktan kopamayanlar... Gökyüzüne de en yakın olanlardır... Tuhaf gelebilir size ama! Gökyüzü! Toprağa çok yakındır... Yağmurlar... Gökyüzünün toprağa ‘bir’ temasıdır... Aslı nedir biliyor musunuz? Rabbim... İnsanı! Gökyüzünden yeryüzüne... ‘Toprak’ olarak göndermiştir... ‘Âdem’! Topraktır... Gökyüzünden yeryüzüne inen ‘toprak’! Ey!



Hayati Sır



Bilin ki! ‘Hayati Sır’ olan... Sizden biridir... En sıradan ‘bir’ kuludur... Cenab-ı Allah’ın! ‘Bir’ gariptir... ‘Bir’ âşık! Rabbine ulaşmak için yazar... İbadet eder gibi yazar... Hiç durmadan yazar... Gözyaşları içinde yazar... Secdede bile yazar... Af diler! Yalvarır! Hep ‘bir’ yardım bekler... ‘Bir’ işaret! Rabbinden gelen...



Hayati Sır... Şiirdir de! Şiirle ‘bir’ yolculuktur... Meçhul olana ‘bir’ yol alıştır... Dünyanın tüm kıyılarını terk ediştir! Rabbimize! Şiirle de varabilme arzusudur...



( Kimim ki ‘ben’! Kaç kimliğim var benim... Ey Rabbim! Tüm anlarını bilirim ben bu gökyüzünün... Yeryüzünün... Ne kadar insan varsa o kadarım... Hepsini bilmek isterim... Hisleri! Bilişleri! Bakışları! Uyumalarını! Rüyalarını! Hepsini bilmek isterim...



Tevhid Aşkı olmadan... Hiçbir ‘şey’i düşünmemeye çalışırım... Hepsini önce zihnimde toplarım... Sonra! Akleden ‘bir’ kalple tefekkür ederim... Sonra da! En sonra da hepsini unutmak isterim... Terk ederim! Yazarım! Rabbim... Rabbim... Ben kim-im?



Bir şairken... Nasıl oldu da! ‘Hayati Sır’ oldum...



Metafizik ‘bir’ kalem! ‘Bir’ Yazı-Kalem! Ey!

