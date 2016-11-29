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29 Kasım 2016
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TSK'da “böcek İHA” dönemi


Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacının karşılanması için mikro İHA sistemleri almaya hazırlanıyor.




TSK'da “böcek İHA” dönemiMikro İnsansız Hava Aracı (İHA) sistemlerinin alımı için duyuruya çıkan SSM, bu amaçla Türkiye’de milli imkanlarla mikro İHA üretme kapasitesine sahip şirketler için bilgi istek dökümanı yayınladı. Şirketler, TSK’nın alacağı bu yeni nesil İHA’lar için 9 Aralık’a kadar SSM’den başvuru dosyası alabilecekler. Genellikle avuç içi büyüklüğünde olan İHA’lar özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki terör operasyonlarında kullanılabilecek. Mikro İHA’lar özellikle ABD ve İsrail gibi ülkelerde kullanılıyor. Mikro İHA’lar evlerin ve dar sokakların içini görmek için kullanılıyor. Amerikalı mühendisler, mikro araçlara genellikle küçük kuş veya böceklerin isimlerini veriyor. Mikro araçlar düşmanı veya nükleer silah tespit etme ve doğal afette enkaz altında kalan insanların bulunması gibi amaçlar için de kullanılabiliyor.





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