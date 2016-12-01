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01 Aralık 2016
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Keşif sırasında DEAŞ pususu


Suriye’de El Bab’ın yaklaşık 3 kilometre kuzey batısındaki El Dana köyü civarında kaybolan iki askerin keşif yaparken yanlış yola girdikleri ve DEAŞ’ın kurduğu pusuya düştükleri değerlendirildi.




Keşif sırasında DEAŞ pususu

Genelkurmay askerlerin isimlerini açıklamazken ajanslar kayıp askerlerin astsubay Muhammed Duran Keskin (28) ve astsubay Kıvanç Kaşıkçı olduğunu bildirdi.

Genelkurmay’dan önceki akşam yapılan kısa açıklamada, “kaçırılma” ifadesi kullanılmadan “Devam eden Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sıralarında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup, bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir” denilmişti. Olayın meydana geldiği El Dana köyü, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) kontrolünde. Hem ÖSO hem de TSK unsurları, köyde kendisini gizleyen DEAŞ teröristlerini ve örgütün kurduğu el yapımı patlayıcılı tuzakları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün meydana gelen olayın, keşif timinin El Bab istikametindeki ileri mevzilerdeki durumla ilgili tespit çalışmaları yaparken meydana geldiği düşünülüyor. Ankara’da askeri kulislerde konuşulan iddialara göre, içinde keşif timinden iki astsubay ile bir tercümanın bulunduğu araç, El Dana’dan El Bab istikametine doğru ilerliyordu. DEAŞ’ın El Dana çevresinde hangi bölgelerde olabileceğini belirlemek için yola koyulan timin, arazide hemen her tarafın birbirine benzemesi nedeniyle yolunu şaşırarak, yanlış istikamette ilerlemeye başladığı değerlendirildi.

Hürriyet






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