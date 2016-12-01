'Başkanlık teklifinde uzlaşma'

Başbakan Yıldırım haftaya MHP ile mutabık kalınan metnin Meclis'e sunulacağını kaydetti. Yıldırım, değişiklikte seçilen Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisinin süreceğini söyledi. Yıldırım, "Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra 60 gün içinde referandum öngörülüyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bütün her şey yolunda giderse yazın başında böyle bir durum olabilir" diye konuştu.Bugünkü görüşmemiz olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içinde TBMM’ye bir metin sunulacaktır. Meclis’e sunulmuş olacak metin Meclis’in değerlendrirmesi sonucunda hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.Anayasa’da sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir gündemdedir. Bu konuda MHP ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişti. Son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunmuş olacağız. Ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Meclisimizden 330’u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki referandum süreci başlasın. O da milletimizin vereceği bir karardır.2007 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ortaya çıkan mevcut durumun yasayla düzenlenmesi ve istikrar ve güveni sağlayacak şekilde, siyasi istikrar için çok yerinde bir karar olacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olur diye umuyorum.