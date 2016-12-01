 Ana Sayfam Yap
 Sık Kullanılanlara Ekle
ANA SAYFA

Hükümetin dış politikasını başarılı buluyor musunuz?

  • Evet, başarılı.
  • Hayır, başarısız.
  • Bu konuda bir fikrim yok

'İyi' olduğunu düşündüğünüz haberleri, fikir yazılarınızı ve videolari bize gönderin, imzanızla yayınlayalım.
Eposta adresinizi verin, iyibilgi'nin özel haberleri posta kutunuza düşsün.





01 Aralık 2016
font boyutu küçülsün büyüsün



'Başkanlık teklifinde uzlaşma'


Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemin konusunu Çankaya Köşkü’nde görüştü. İki lider ortak açıklama yaptı.




'Başkanlık teklifinde uzlaşma' Başbakan Yıldırım haftaya MHP ile mutabık kalınan metnin Meclis'e sunulacağını kaydetti. Yıldırım, değişiklikte seçilen Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisinin süreceğini söyledi. Yıldırım, "Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra 60 gün içinde referandum öngörülüyor. Meclis çalışmalarının tamamlanmasından sonra, bütün her şey yolunda giderse yazın başında böyle bir durum olabilir" diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli: Bugünkü görüşmemiz olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içinde TBMM’ye bir metin sunulacaktır. Meclis’e sunulmuş olacak metin Meclis’in değerlendrirmesi sonucunda hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyorum.

Başbakan Binali Yıldırım: Anayasa’da sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir gündemdedir. Bu konuda MHP ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişti. Son gözden geçirmeler de yapılacak ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak anayasa değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunmuş olacağız. Ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Meclisimizden 330’u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki referandum süreci başlasın. O da milletimizin vereceği bir karardır.

2007 cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ortaya çıkan mevcut durumun yasayla düzenlenmesi ve istikrar ve güveni sağlayacak şekilde, siyasi istikrar için çok yerinde bir karar olacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olur diye umuyorum.





Sizin isminiz

Alıcının e-posta adresi



Doğrulama işlemi
4 + 2 = 




HAYY web
Ana Sayfa | Sağlıklı Bilgi | Dünyanın Haberi | Saklı Bilgi | Derin Bilgi |




Künye | Manifesto | Sorumluluk | Reklam | Bize Ulaşın
tamamen özgür yazılım geliştirme araçlarıyla üretildi. Haber Sistemi

6.206 ms