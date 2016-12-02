'Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Esenboğa yolunda otomobil galerilerinin bulunduğu yeni otomotiv merkezi 'Otonomi'nin açılışında konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan gelişmelere değinerek, "Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL’ye dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız?" dedi.



Şehir içinde faaliyet gösteren ikinci el oto galerilerinin taşınması için Akyurt’ta kurulan ve Büyükşehir Belediyesi’nin de altyapı, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla destek verdiği Otonomi; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından hizmete açıldı.



Esenboğa Havalimanı yolu üzerinde inşa edilen Otonomi’nin açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, 2002 yılında Türkiye’de 8,5 milyon araç varken, bugün araç sayısının 21 milyona çıktığını söyledi. Bu rakamın, piyasanın canlı olduğunun bir göstergesi olduğunu belirten Yıldırım, "Türkiye büyüyor. Türkiye ile birlikte şehirler de büyüyor. Bugünün Türkiye’si dünyanın 20 ekonomisinin içinde. Artık uluslararası piyasalarda birçok alanda ülkemizin önemi artmaya devam ediyor. Sadece büyümüyoruz, etrafımızdaki mazlum ve mağdur milyonlarca kardeşimize de kucak açıp, destek oluyoruz. Türkiye’de otomotiv sektörü yıllar geçtikçe büyümeye devam ediyor. 2002’de Türkiye’de 8,5 milyon araç vardı. Şimdi 21 milyon, neredeyse 3 katına yaklaşmış. Bu büyümeyi, refahı gösteriyor. Bu rakam piyasanın ne kadar canlı olduğunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.



TÜRKİYE, 14 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE’DEN 3 KAT DAHA ZENGİN



Otonomi Otomotiv Merkezi’nin açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen trafikte olan otomobillerin 4’te 1’inin 20 yaşın üzerinde olduğunu söyledi. Vatandaşın otomobil alma imkanının, geçmişe göre 3 kat daha fazla olduğunu belirten Erdoğan, "Artık Türkiye birey olarak zenginleşiyor. Bugünkü Türkiye 14 yıl önceki Türkiye’den 3 kat daha zengindir. Kim ne derse desin. Halep oradaysa arşın burada. Bugün herhangi bir vatandaşımızın otomobil alma imkanı geçmişe göre 3 kat daha fazladır. Sadece otomobil almak kolaylaşmadı, otomobil kullanmak da kolaylaştı. Şu anda 24 bin kilometre bölünmüş yolumuz var" ifadelerini kullandı.



"30 BÜYÜKŞEHİR YAPTIK, BÜYÜYORUZ"



Büyükşehir sayısı üzerinden Türkiye’nin gelişmesine ve büyümesine dikkat çeken Erdoğan, "14 sene önce havalimanı var mıydı? Bir ucube vardı burada ama ondan sonra buraya bu modern havalimanı inşa edildi. Şimdi bir başkente geldiğini anlıyorsun. Ankara bunu yakaladı. İstanbul bunu yakaladı. Şu andaki büyükşehirlerimize bakın. Niye 30 tane büyükşehir yaptık? Bundan dolayı. Gelişiyoruz, büyüyoruz dedik" dedi.



"BİRİLERİNİN BU ÜLKEDE DARBE YAPMAK GİBİ DERDİ VAR"



Birilerinin Türkiye’de darbe yapmak gibi bir derdi olduğunu savunan Erdoğan, "Demir yoluyla, hava yoluyla, kara yoluyla her yer gelişiyor. Bu bir aşk işidir aşk. Derdiniz, aşkınız varsa bunu yaparsınız. Siz dertlisiniz, aşkınız var; birilerinin de bu ülkede darbe yapmak gibi bir derdi var. Onlar darbe yapmak için yola çıktılar. Benim milletim de aşkının, derdinin gereğini onlara meydanlara çıkarak gösterdi. Siz, dünyaya örneksiniz. Bunu ispat ettiniz" açıklamasında bulundu.



"AYNI ŞEYİ YİNE SÖYLÜYORUM, TEĞET GEÇECEK"



Döviz kurlarında yaşanan artışa da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Son günlerde hani bir döviz meselesi çıkardılar. Dolar şöyle oldu, böyle oldu. Ne olursa olsun. Ben milletime şunu hatırlatıyorum. Sevgili milletim, sizleri Allah için seviyorum. Yastığının altında döviz olanlar, gelsin parasını altına dönüştürsün. Gelsin, parasını TL’ye dönüştürsün. Türk Lirası değer kazansın. Altın değer kazansın. Ne lüzum var gideceğiz, dövize değer kazandıracağız? Gelin bunu yapın. Bu adımı attığımız sürece birilerinin oyunu da bozulacaktır. Hiç endişe etmeyin. Bu oyunu kısa zamanda bozarız. Bundan önce de bunu yaptılar. 2007-2008’de de yaptılar, o zaman ne dedim? Teğet geçecek, dedim. Aynı şeyi yine söylüyorum. Teğet geçecek"



’FAİZ’ ELEŞTİRİSİ: YÜKSEK FAİZ, FİNANS SEKTÖRÜNÜ İHYA EDER



Türkiye’de faiz oranlarının yüksek olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah faiz noktasında da arkadaşlarıma da aynı şeyi söyledim. Faizi düşürmekten başka çare yok, diyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Biz dünyaya bakalım. Amerika’da faiz yüksek mi? Japonya’da, Avrupa’da yüksek mi? Peki onlarda bu kadar düşük de biz niye 14, 15, 16’larda dolaşıyoruz? Biz düşük faizle yatırımcının önünü açacağız. Yüksek faiz, finans sektörünü ihya eder. Bunu aynı zamanda kamu bankaları için de söylüyorum" diye konuştu.



"BUGÜNKÜ TERCİHLERİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ ASRI ŞEKİLLENDİRECEK"



Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu dönemin, Kurtuluş Savaşı dönemi kadar önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Şimdi tarihi bir dönüm noktasında verdiğimiz mücadeleyi unutmayın. En az Kurtuluş Savaşı dönemi kadar önemlidir. Nasıl Kurtuluş Savaşı’nın ardından yaptığımız tercihler, sonraki bir asırlık dönemimizi biçimlendirdiyse bugünkü tercihlerimiz de önümüzdeki bir asrı şekillendirecektir"