İsmet Sezgin vefat etti

Yoğun bakım servisinde yaklaşık bir aydır kalp yetmezliği tedavisi gören Sezgin, dün akşam saatlerinde septik şoka bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sezgin, cuma günü TBMM’deki törenin ardından Kocatepe Camisi’nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, taziye mesajında, “Türk siyasetinin ‘İsmet Abi’si olarak da tanınan merhum, her zaman saygı ve sevgiyle yad edilecektir. Merhum İsmet Sezgin’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.