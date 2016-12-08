Rusya: O temasları gizlemedik

Haftalık basın toplantısı düzenleyen, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilerden gelen sorularını yanıtladı.Zaharova, Rusya'nın Türkiye aracılığı ile Suriyeli muhaliflerle 'gizli görüşmeler' yaptığı haberlerini değerlendirdi.Zaharova, "Bu temaslarımız bir dizi batılı gazeteci için bir tür keşif oldu. Aniden Türkiye topraklarında böyle temaslar yapıldığını keşfettiler. Bu, çok tuhaf, biz bu temaslarımızı hiçbir zaman gizlemedik. Hatta bu temasları örnek alabileceklerini söyledik" dedi.İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Suriye muhalefetinin önde gelen isimlerinin Halep'teki çatışmalara son vermek amacıyla Türkiye aracılığıyla Rusya ile gizli görüşmeler yaptığını yazmıştı. FT'ye konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir muhalif, "Ruslar ve Türkler, şu anda ABD olmadan bizimle görüşüyor. Washington bu sürecin tamamen dışında bırakıldı ve Ankara'da neler olup bittiğini bile bilmiyor" demişti.