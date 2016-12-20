Saldırının arkasında kim var?

Saldırıyı konuştuğumuz güvenlik uzmanları, istihbaratçılar ve diplomatlar, saldırının birinci hedefinin Türkiye-Rusya ilişkileri olduğuna işaret ederek şu noktalara dikkat çekti:



Saldırı, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin somut işbirliği adımları ile güçlendiği bir dönemde gerçekleşti.



İki ülke, Halep’teki insani trajedinin sona ermesi için 4 gündür kıran kırana bir pazarlık yürütüyordu ve bu pazarlıklar olumlu sonuçlanmıştı. İki taraf da diyalog sayesinde geri adım atmayı kabul etmişti ve bu sayede çok sayıda Halepli sağ salim savaş bölgesinden güvenli yerlere tahliye olmuştu.



İki ülke, sadece Halep’te değil, Suriye’nin genelinde bir ateşkes, dolayısıyla da siyasi çözüm için görüşmeler sürdürüyordu. Türk tarafı, Esad olmasa da Rusya destekli rejimi muhatap olarak almaya hazırlanıyordu. Diplomatlardan ve istihbaratçılardan oluşan bir ekip, önceki gece sabaha dek çalışmıştı.



Türkiye-Rusya ilişkilerindeki normalleşme, Suriye pazarlıklarında sağlanan ilerlemeler ve somut sonuçlar sayesinde daha sağlıklı gelişiyordu.

Hürriyet

