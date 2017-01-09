'Ziyadesiyle hassas bir dönem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9. Büyükelçiler Konferansı konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:

Hariciyemize ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmesi noktasında gerçekten önemli mesuliyetler düşüyor.



15 Temmuz darbe girişimi tarihimizde devlete, millete yapılmış ilk ihanet değil, fakat en sinsi, en büyük ihanettir.



Dünyaya örnek olacak bir demokrasi destanı yazdığı için milletimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Ben böyle aziz bir milletin ferdi olduğum için, böyle güçlü bir devletin cumhurbaşkanı olduğum için iftihar ediyorum.



O gece milletimiz canını hiçe sayarak demokrasiyi savunurken on yıllardır bize demokrasi dersi verenler zamana oynamıştır. Tianenmen Meydanı’nda tankların önüne çıkanları taltif yağmuruna boğanlar Kızılay Meydanı’nda tankları durduranları görmezden gelmişlerdir. Ben burada sadece empati eksikliğinden bahsetmiyorum. Çok daha vahim bir durumdan kayıtsızlıktan, umursamazlıktan hatta darbenin başarılı olmasını ummaktan bahsediyorum. Bunları da biliyoruz.



"BU NE MENEM BİR İŞTİR?"

Bizim yaşadığımız hadiselerin onda birine bile maruz kalmayanların aldığı önlemler ortadayken anayasa ve uluslararası hukuka uygun olarak hayata geçirdiğimiz tedbirler ilk günden itibaren bu çevreler tarafından eleştiriliyor. Maalesef daha da kötüsü FETÖ üyesi teröristler bazı ülkelere sığınmaktadır. Sığınma hakkı Suriyeli, Arakanlı mültecilerden esirgenirken FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlere bu altın tepside sunuluyor. Ülkemizde kara listede olan bir FETÖ terör örgütü mensubu ABD’de bir üniversite rektör olarak atanabiliyor. Bu ne menem bir iştir?

FETÖ fırsat bulduğu her ülkede Türkiye aleyhine algı operasyonları yürütüyor. Milletin hasmı hangi yapı varsa onun eteğine yapışıyor. Ortak gayretlerimiz neticesinde bu belayı milletimizin başından defedeceğiz.



"BUNUN ADI ATEŞLE OYNAMAKTIR"

Terör örgütlerinin amacı ülkemizi inanç ve etnik köken üzerinden çatışma içine çekmektir. Suriye ve Irak’taki ateşi ülkemize taşımaya çalışıyorlar.



Birileri ısrarla elinde en çok Müslümanların kanı olan DEAŞ’ın üzerinden İslam düşmanlığı yapıyor. Açık ve net söylüyorum. Bunun adı ateşle oynamaktır. Batıda yükselen kültürel ırkçılık, bu ülkelerdeki Müslüman azınlığın güvenliği konusunda endişelerimizi arttırmaktadır.

İslam karşıtlığı ve kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda Türkiye yalnız değildir. Çok geniş bir cephede birlikte mücadele etmeliyiz.



KARLOV SUİKASTİ

Milli güvenliğimizi ilgilendiren konularda masada ve sahada olmaya devam edeceğiz. Nitekim işte dün akşam Başbakanımız 2 günlük bir seyahat için geniş bir heyetle Bağdat ve Erbil’deydiler. Geçtiğimiz günlerde sayın İbadi ile yapmış olduğum telefon görüşmesi ve Sayın Başbakan’ın yaptığı ziyaret yol haritasının belirlenmesi açısından güzel bir başlangıç oldu.

Dış politikamızı dar politikalara, bekle gör, kim ne der politikalarına hapsedemeyiz. Önce tedbir sonra tevekkül diyerek devrede kalmalıyız. Sağladığımız güven sayesinde Büyükelçi Karlov’u hain bir suikastla katledenlerin planı başarısız oldu. Türkiye’nin diplomatik ağını dünyanın en geniş 6. ağı olarak konumlandırdık.



ABD VE AB MESAJI

Avrupa Birliği hala ülkemiz için stratejik bir hedeftir. Bir yanda üyeliğe yönelik adımlar atarken Birliğin ülkemize yönelik çifte standart içeren politikalarına da dur demeliyiz. AB’nin artık göç mutabakatı bağlamındaki taahhütlerini yerine getirmesi, ipe un sermekten vazgeçmesi gerekiyor. Ayrıca AB tarafından getirilen zirve önerisini de olumlu buluyorum.



ABD ile ilişkilerimiz ise ziyadesiyle hassas bir dönemden geçiyor. Terörle mücadele süreci Obama yönetiminin son yıllarda ortaya koyduğu bazı tercihlerle birleşmiş ve kamuoyunda tartışma konusu olmuştur. Terör örgütlerinden gelen tehditlere karşı ABD’yi kararlı bir biçimde yanımızda görmek istiyoruz.

