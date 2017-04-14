'Son günlerde bir dedikodu var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:CHP’nin Konya vekilinin söylediği sözleri duydunuz değil mi? Evet verenleri İzmir’den denize dökeceklermiş? Ey gafil seni Samsun'a sokmazlar. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini patlatırlar enseni. Bu milleti ne zannediyorsun? Eminim Konyalı bu densize haddini Pazar günü bildirecektir.Bu parti eski ve yeni genel başkanları milletvekilleriyle tamamen pusulayı şaşırmışlar. Bunların derdi büyük. Türkiye’nin yönetim sistemi değişince artık milletin önüne çıkamayacaklarını çok iyi biliyorlar. Hem göbeğini kaşıyan adam, makarnacı diyerek bu millete hakaret edip hem de ülkenin yönetiminde söz sahibi olma dönemi bitiyor. Bunlar ondan çıldırıyor.İnşallah Pazar günü akşam bu ülkenin bayramı olacak. Bu tarihi bir devrim. Tarihi bir değişim dönüşüm. Bunu gerçekleştiriyoruz. Hepimiz sandıklara gideceğiz. Sandıklara sahip olacağız. Bazı virüslere fırsat vermeyeceğiz. Beyaz da ak da evet de buluşuyoruz. Vatandaşlarımızdan Pazar günü mutlaka sandığa gitmelerini oylarını kullanmalarını istirham ediyorum.Avrupa'nın AGİT örgütü var. Kalkmış 'Evet' çıkarsa burada sıkıntıların olduğu anlamına gelir diyor. Sen kimsin. Haddini bil. Böyle de bir rapor veremezsin. Versen de vermesen de bu millet Pazar akşamı gereğini yapacaktır.Sürekli Meclis'i bloke ettiler. Tek gayeleri hükümeti iş yapamaz hale getirmekti akşam gensoru sabah gensoru. 1950’den bugüne 484 gensoru verildi. Bu niçin yapılıyor. Çalıştırmamak için. Bundan sonra gensoru yok. Zamanı gelince millet ne yapacak başarılı olamadın, güle güle diyecek.16 Nisan bu anayasa değişikliğini mecliste destekleyenlerin yanında tüm vatandaşlarımız için yeni bir fırsattır.Denize dökelim diyen bir zat var ya, Saadet Partili bazı hanım kardeşlerim onu makamında ziyarete gitmişler, çok üzüldüm. Ben o kökeni tanırım. Böyle zillet içindeki kişiyi nasıl ziyaret ediyorlar. Artık böyle siyasetçilere mahkum değilsiniz.Ya sen SSK müdürlüğü yaptın da ne yaptın. Biz oradan tanıyoruz. Her tarafı rezil ettin. Artık zaman kaybetmeyelim diyorum. Cumhurbaşkanı kanunlara uygun şekilde vazifesini yerine getirecektir. Yeni sistemin eski sistemden en büyük farkı karar alma ve uygulama sürecinin hızlı olmasıdır.Pazar günü batı yada cevap vereceksiniz. Evet oyları batıya bir cevap olacaktır. 20 ayda 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine. Bütün silahlarıyla ya gömecekler ya yok olacaklar. Başka çaresi yok. Bu mücadeleyi sürdüreceğiz. DEAŞ’ın İslamla uzaktan yakından bir alakası olabilir mi? FETÖ derseniz Pensilvanya’daki şarlatın emrinde kendi ülkesine her türlü kötülüğü eden bir ihanet çetesidir.Pazar günü aynı zamanda bu idam kararının verileceği gündür. Asıl bu kararı siz vereceksiniz. Pazardan sonra bu parlamentoya gelecek. Kılıçdaroğlu ben evet derim diyor. Sayın Bahçeli de evet diyor. Bana gelecek, ben bunu onaylarım. Ha geçmedi, ben inanıyorum ki AK Parti-MHP yine bir gen soru verir millete geliriz. Kararı millet verir.Son günlerde bir dedikodu var. Üniter yapı meselesi. Türkiye'nin üniter yapısının en büyük savunucusu, en başta gelen müdafi daima şahsım başta olmak üzere, biz olduk, biz olacağız. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş buymuş... Hiçbiri bizim gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Bizi sen sevgisiz susuz havasız ve vatansız bırakma Allahım. Böyle dua ediyorum.