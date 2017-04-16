YSK Başkanı ilk sonuçları açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, referandum sonrasında ilk sonuçları açıklıyor.İşte YSK Başkanı Güven'in açıklamalarından satırbaşları:Oylar büyük oranda sayıldı. Halkoylamasıyla ilgili kurulumuz tarafından bilgilendirme mesajı almak isteyenlere e-posta ve SMS ile bilgilendirme mesajı yolladık. Yoğun şikayetler ve AK Parti temsilcisinin müracaatı üzerine dışarıdan getirildiği kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildi.Oylamanın başlamasından sonra bir kısım YSK kurullarında tercih mührü yerine evet mührü dağıtıldı ve oy kullandırıldı. Bazı sandıklarda oy pusulasının arka yüzü yerine ön yüzüne, bazılarında arka yüzüne basması üzerine önünde çıkması nedeniyle, kanunda yer alan mühürlerden biri yerine diğerinin kullanılmış olması seçmenin iradesini etkileyecek nitelikte görmeyerek geçerli saymıştır.Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır.Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.Kesin olmayan sonuçlara göre, 23:00 itibarı ile 'Evet' ile 'Hayır' arasındaki fark 1 milyon 252 bin. 594 bin oy daha sayılacak.Halk oylamasında 'Evet' çıkmıştır. Kesin sonuçlar itirazlar değerlendirildikten sonra en geç 11 - 12 gün sonra açıklanacaktır.Mühürsüz zarfları geçerli sayma kararı ilk değil.Sandıkların tamamında AK Parti ve CHP üyeleri vardı.Sandık kurulları seçim başlamadan önce teslim aldığı oy pusulası ve zarflarını seçim sabahı sayıp tutanağa bağlamakta, seçimden sonra sayıma geçilmeden önce sağlamayı yapmaktadır. 7 kişilik sandık kurullarının en az 5 tanesi siyasi parti temsilcilerinden oluşmaktadır. Onların tuttuğu ıslak imzalı tutanaklar YSK'ya geldiği anda partilerle paylaşılmaktadır ve bu akşam da paylaşılmıştır.Maç oynanırken kural değiştirmedik. Biraz önce söyledim. Bu YSK'nın aldığı bir karar değil.Seçmenimizin anayasal oy verme hakkını engellememek adına verildi bu karar.Siyasi partiler isterlerse kararları kendilerine vermeye hazırız.